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Хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини: депутату обрано запобіжний захід

Хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини: депутату обрано запобіжний захід

Київ • УНН

 • 123168 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Депутату Черкаської міської ради, якого підозрюють у глорифікації представників країни-агресора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (за ч. ч. 1 і 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури у Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Вказана особа після заборони діяльності політичної партії «Опозиційна платформа – за життя», публічно заявивши про підтримку України в російсько-українській війні, продовжувала залучати прибічників «руського міра», серед яких поширювала інформацію, в якій заперечувала військову агресію рф проти України, вчинення російською армією військових злочинів, а також засуджувала діяльність військово-політичного керівництва України», - ідеться в повідомленні.

Деталі 

При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативною заставу в сумі 208 тис. грн. Не погоджуючись з прийнятим рішенням щодо суми, визначеної судом застави, процесуальним прокурором внесено апеляцію на рішення слідчого судді, оскільки прокурор просив визначити мінімальну суму застави 1 млн грн.

Раніше

Як повідомили у СБУ, депутат Черкаської міської ради очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Доповнення 

Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

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