Хотел стать гауляйтером рф в случае оккупации Черкасщины: депутату избрали меру пресечения

Цитата

«Указанное лицо после запрета деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – при жизни», публично заявив о поддержке Украины в российско-украинской войне, продолжала привлекать сторонников «русского мира», среди которых распространяла информацию, в которой отрицала военную агрессию рф против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждала деятельность военно-политического руководства Украины», - говорится в сообщении.

Детали

При избрании меры пресечения суд определил подозреваемому альтернативный залог в сумме 208 тыс. грн. Не соглашаясь с принятым решением о сумме, определенной судом залога, процессуальным прокурором внесена апелляция на решение следователя судьи, поскольку прокурор просил определить минимальную сумму залога 1 млн грн.

Раньше

Как сообщили в СБУ, депутат Черкасского городского совета возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего народного депутата. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

Дополнение

Народному депутату Алексею Ковалеву уведомлено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.