"Співпрацював з окупаційною владою": ще одному гауляйтеру з Харківської області оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру колаборанту з Харківської області. Відомо, що він зайняв посаду так званого «голови тимчасової адміністрації» у Балаклії. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram, інформує УНН.
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«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації (ч. 5 ст. 111-1 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, після вторгнення рф в Україну підозрюваний пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації країни-окупанта. Чоловік, перебуваючи в місті Балаклія Ізюмського району, добровільно погодився на зайняття посади так званого «голови тимчасової адміністрації м. Балаклія Харківської області». Псевдопосадовець виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.
Доповнення
Депутату Черкаської міської ради, якого підозрюють у глорифікації представників країни-агресора, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (за ч. ч. 1 і 3 ст. 436-2 КК України).