Сотрудничество с оккупантами: заместителю главы Бердянской РГА объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Открыто уголовное производство против заместителя председателя Бердянской райгосадминистрации за сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
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"За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю главы Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, чиновница добровольно согласилась помогать сотрудникам фсб рф в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения захваченного Бердянска.
Как отмечается, женщина участвовала в обеспечении деятельности администрации государства-агрессора рф.
"В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.
Напомним
Председатель Харьковской областной Военной администрации Олег Синегубов заявил, что председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.