Сотрудничество с оккупантами: заместителю главы Бердянской РГА объявили подозрение в госизмене

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"За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю главы Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, чиновница добровольно согласилась помогать сотрудникам фсб рф в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения захваченного Бердянска.

Как отмечается, женщина участвовала в обеспечении деятельности администрации государства-агрессора рф.

"В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Напомним

Председатель Харьковской областной Военной администрации Олег Синегубов заявил, что председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.