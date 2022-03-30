Співпраця з окупантами: заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Відкрито кримінальне провадження проти заступниці голови Бердянської райдержадміністрації за співпрацю із російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам фсб рф у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення захопленого Бердянська.
Як зазначається, жінка брала участь у забезпеченні діяльності адміністрації держави-агресора рф.
"Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо
Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами.