Мер Балаклії пішов на співпрацю з окупантами — голова Харківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами. Про це Синєгубов написав в Telegram, передає УНН.
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"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", — зазначив Синєгубов.
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Також він додав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, і "голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі".
"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – наголосив Синєгубов.
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