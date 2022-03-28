Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами - глава Харьковской ОГА

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"Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил Синегубов.

Детали

Также он добавил, что Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за государственную измену, и "главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение к пожизненному лишению свободы".

"Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами!"- подчеркнул Синегубов.

Напомним

Государственное бюро расследований разоблачило предателей Родины в Харьковской области: речь о бывшем городском голове города Изюм, двух действующих депутатах Изюмского городского совета и бывшем работнике полиции.