Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами - глава Харьковской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Председатель Харьковской областной Военной администрации Олег Синегубов заявил, что председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену. Об этом Синегубов написал в Telegram, передает УНН.
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"Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил Синегубов.
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Также он добавил, что Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за государственную измену, и "главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение к пожизненному лишению свободы".
"Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами!"- подчеркнул Синегубов.
Напомним
Государственное бюро расследований разоблачило предателей Родины в Харьковской области: речь о бывшем городском голове города Изюм, двух действующих депутатах Изюмского городского совета и бывшем работнике полиции.