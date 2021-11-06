Пели песни кумира у стены с граффити: в Петербурге полиция жестко разогнала поклонников певца Игоря Талькова

Детали

Ксения Шкода заявила, что поклонники не вели себя агрессивно и просто хором исполняли песни, когда к ним подошли полицейские. Защитников граффити разогнали с применением силы и газового баллончика. На видео, выложенном Шкодой, заметно, как полицейский толкает одного из мужчин, а потом прямо в глаза распыляет баллончик.

Литейный, граффитиТалькова.Людине вели себя агрессивно по отношению к упырям впогонах.Ментовскиерожи отчетливо видно,их можно идентифицировать,это идеальный материал для прокуратуры и Следкома. Превышение должностных полномочий как минимум. Репост!Осторожно, мат.@DZHIGURDA12pic.twitter.com/yBM9CO0aTB

Добавим

Рок-музыкант Игорь Тальков погиб в 1991 году — его застрелили перед началом выступления в петербургском Дворце спорта “Юбилейный”. 4 Ноября 2021 года ему должно было исполниться 65 лет. В связи с этим его сын Игорь Тальков-младший и поклонники певца собрались вечером 4 ноября на Литейном проспекте рядом с граффити певца, чтобы почтить память погибшего, а также выразить несогласие с планами коммунальных служб закрасить изображение Талькова.

Напомним

По факту убийства Игоря Талькова было возобновлено уголовное дело через 25 лет из-за просьбы его вдовы.