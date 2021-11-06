Пели песни кумира у стены с граффити: в Петербурге полиция жестко разогнала поклонников певца Игоря Талькова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Петербурге поклонники певца Игоря Талькова собрались на Литейном проспекте рядом с граффити, чтобы почтить память погибшего, впоследствии их жестоко разогнала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter свидетеля инцидента Ксении Шкоды.
Детали
Ксения Шкода заявила, что поклонники не вели себя агрессивно и просто хором исполняли песни, когда к ним подошли полицейские. Защитников граффити разогнали с применением силы и газового баллончика. На видео, выложенном Шкодой, заметно, как полицейский толкает одного из мужчин, а потом прямо в глаза распыляет баллончик.
Литейный, граффитиТалькова.Людине вели себя агрессивно по отношению к упырям впогонах.Ментовскиерожи отчетливо видно,их можно идентифицировать,это идеальный материал для прокуратуры и Следкома. Превышение должностных полномочий как минимум. Репост!Осторожно, мат.@DZHIGURDA12pic.twitter.com/yBM9CO0aTB— Ксения Шкода (@Oksana_Shkoda)November 4, 2021
Добавим
Рок-музыкант Игорь Тальков погиб в 1991 году — его застрелили перед началом выступления в петербургском Дворце спорта “Юбилейный”. 4 Ноября 2021 года ему должно было исполниться 65 лет. В связи с этим его сын Игорь Тальков-младший и поклонники певца собрались вечером 4 ноября на Литейном проспекте рядом с граффити певца, чтобы почтить память погибшего, а также выразить несогласие с планами коммунальных служб закрасить изображение Талькова.
Напомним
По факту убийства Игоря Талькова было возобновлено уголовное дело через 25 лет из-за просьбы его вдовы.