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Пели песни кумира у стены с граффити: в Петербурге полиция жестко разогнала поклонников певца Игоря Талькова

Киев • УНН

 • 15747 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Петербурге поклонники певца Игоря Талькова собрались на Литейном проспекте рядом с граффити, чтобы почтить память погибшего, впоследствии их жестоко разогнала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter свидетеля инцидента Ксении Шкоды.

Пели песни кумира у стены с граффити: в Петербурге полиция жестко разогнала поклонников певца Игоря Талькова

Детали

Ксения Шкода заявила, что поклонники не вели себя агрессивно и просто хором исполняли песни, когда к ним подошли полицейские. Защитников граффити разогнали с применением силы и газового баллончика. На видео, выложенном Шкодой, заметно, как полицейский толкает одного из мужчин, а потом прямо в глаза распыляет баллончик.

Литейный, граффитиТалькова.Людине вели себя агрессивно по отношению к упырям впогонах.Ментовскиерожи отчетливо видно,их можно идентифицировать,это идеальный материал для прокуратуры и Следкома. Превышение должностных полномочий как минимум. Репост!Осторожно, мат.@DZHIGURDA12pic.twitter.com/yBM9CO0aTB

— Ксения Шкода (@Oksana_Shkoda)November 4, 2021

Добавим

Рок-музыкант Игорь Тальков погиб в 1991 году — его застрелили перед началом выступления в петербургском Дворце спорта “Юбилейный”. 4 Ноября 2021 года ему должно было исполниться 65 лет. В связи с этим его сын Игорь Тальков-младший и поклонники певца собрались вечером 4 ноября на Литейном проспекте рядом с граффити певца, чтобы почтить память погибшего, а также выразить несогласие с планами коммунальных служб закрасить изображение Талькова.

Напомним

По факту убийства Игоря Талькова было возобновлено уголовное дело через 25 лет из-за просьбы его вдовы.

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