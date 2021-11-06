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Співали пісні кумира біля стіни з графіті: у Петербурзі поліція жорстко розігнала шанувальників співака Ігоря Талькова

Київ • УНН

 • 15747 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Петербурзі шанувальники співака Ігоря Талькова зібралися на Ливарному проспекті поряд з графіті, щоб вшанувати пам'ять загиблого, згодом їх жорстоко розігнала поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter свідка інциденту Ксенії Шкоди.

Співали пісні кумира біля стіни з графіті: у Петербурзі поліція жорстко розігнала шанувальників співака Ігоря Талькова

Деталі

Ксенія Шкода заявила, що шанувальники не поводилися агресивно і просто хором виконували пісні, коли до них підійшли поліцейські. Захисників графіті розігнали із застосуванням сили та газового балончика. На відео, викладеному Шкодою, помітно, як поліцейський штовхає одного з чоловіків, а потім просто в очі розпорошує балончик.

Литейный, граффити Талькова.Люди не вели себя агрессивно по отношению к упырям в погонах.Ментовские рожи отчетливо видно,их можно идентифицировать,это идеальный материал для прокуратуры и Следкома. Превышение должностных полномочий как минимум. Репост!Осторожно, мат.@DZHIGURDA12 pic.twitter.com/yBM9CO0aTB

— Ксения Шкода (@Oksana_Shkoda) November 4, 2021

Додамо

Рок-музикант Ігор Тальков загинув 1991 року — його застрелили перед початком виступу у петербурзькому Палаці спорту “Ювілейний”. 4 листопада 2021 року йому мало виповнитися 65 років. У зв’язку з цим його син Ігор Тальков-молодший та шанувальники співака зібралися ввечері 4 листопада на Ливарному проспекті поряд із графіті співака, щоб вшанувати пам’ять загиблого, а також висловити незгоду з планами комунальних служб зафарбувати зображення Талькова.

Нагадаємо

За фактом вбивства Ігоря Талькова було відновлено кримінальну справу через 25 років через прохання його вдови.

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