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Кримінальну справу щодо вбивства Талькова відновили через 25 років

Кримінальну справу щодо вбивства Талькова відновили через 25 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. За фактом вбивства Ігоря Талькова було відновлено кримінальну справу через 25 років через прохання його вдови. Про це повідомляє УНН із посиланням на Слідчий комітет РФ.

"СК Росії по Санкт-Петербургу відновило розслідування кримінальної справи... за фактом вбивства 6 жовтня 1991 року в палаці спорту "Ювілейний" співака Ігоря Талькова", - йдеться в повідомленні російського відомства.

Як повідомляється на сайті слідчого комітету РФ, в ході слідства була зібрана достатня кількість доказів, на підставі яких 6 травня 1992 року і 18 березня 1993 року винесено постанову про обвинувачення Валерія Шляфмана в скоєнні вбивства Ігоря Талькова з необережності. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У зв'язку з пропажею обвинуваченого, провадження кримінальної справи було призупинено.

"Встановлено, що в січні 1992 року Шляфман виїхав на постійне місце проживання в державу Ізраїль. 19 березня 1993 року провадження по кримінальній справі зупинено на підставі п.1 ч.1 ст. 195 КПК України (в разі, коли обвинувачений зник від слідства або суду або коли з інших причин не встановлено його місцеперебування)", - додається в повідомленні.

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Раніше, у ході розслідування, у якості потерпілої була визнана мати Ігоря Талькова, яка померла у 2007 році. Але 13 листопада 2018 року, розслідування справи було поновлено відповідно до клопотання вдови Ігоря Талькова - Тетяни Талькової. Відповідно, вдову було визнано потерпілою у цій справі.

"В даний час слідством задоволено клопотання Тетяни Талькова, вдови Ігоря Талькова, про визнання її потерпілою, оскільки мати співака померла", - повідомляється на сайті слідчого комітету.

Після допиту Тетяни Талькової у якості потерпілої, їй та захисту будуть представлені для ознайомлення матеріали кримінальної справи.

Слідчий комітет повідомляє, що розслідування справи вбивства Талькова триває.

Довідка УНН: Ігор Тальков - російський рок-музикант, співак, автор пісень, поет, кіноактор. Народився в 1956 році недалеко від міста Щекино Тульської області, навчався в щекинській середній школі №11, якій згодом присвоїли ім'я музиканта. Його творча діяльність почалася у Тулі. Вперше став відомий широкій публіці після виступу на фестивалі "Пісня року" з композицією "Чистые пруды". Тальков був убитий під час концерту в жовтні 1991 року в Санкт-Петербурзі, похований в Москві на Ваганьковському кладовищі.

Нагадаємо, в середині червня, у Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion. Він був доставлений до шпиталю в критичному стані, пізніше у поліції підтвердили, що виконавець помер у лікарні.

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