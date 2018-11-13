Кримінальну справу щодо вбивства Талькова відновили через 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За фактом вбивства Ігоря Талькова було відновлено кримінальну справу через 25 років через прохання його вдови. Про це повідомляє УНН із посиланням на Слідчий комітет РФ.
"СК Росії по Санкт-Петербургу відновило розслідування кримінальної справи... за фактом вбивства 6 жовтня 1991 року в палаці спорту "Ювілейний" співака Ігоря Талькова", - йдеться в повідомленні російського відомства.
Як повідомляється на сайті слідчого комітету РФ, в ході слідства була зібрана достатня кількість доказів, на підставі яких 6 травня 1992 року і 18 березня 1993 року винесено постанову про обвинувачення Валерія Шляфмана в скоєнні вбивства Ігоря Талькова з необережності. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У зв'язку з пропажею обвинуваченого, провадження кримінальної справи було призупинено.
"Встановлено, що в січні 1992 року Шляфман виїхав на постійне місце проживання в державу Ізраїль. 19 березня 1993 року провадження по кримінальній справі зупинено на підставі п.1 ч.1 ст. 195 КПК України (в разі, коли обвинувачений зник від слідства або суду або коли з інших причин не встановлено його місцеперебування)", - додається в повідомленні.
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Раніше, у ході розслідування, у якості потерпілої була визнана мати Ігоря Талькова, яка померла у 2007 році. Але 13 листопада 2018 року, розслідування справи було поновлено відповідно до клопотання вдови Ігоря Талькова - Тетяни Талькової. Відповідно, вдову було визнано потерпілою у цій справі.
"В даний час слідством задоволено клопотання Тетяни Талькова, вдови Ігоря Талькова, про визнання її потерпілою, оскільки мати співака померла", - повідомляється на сайті слідчого комітету.
Після допиту Тетяни Талькової у якості потерпілої, їй та захисту будуть представлені для ознайомлення матеріали кримінальної справи.
Слідчий комітет повідомляє, що розслідування справи вбивства Талькова триває.
Довідка УНН: Ігор Тальков - російський рок-музикант, співак, автор пісень, поет, кіноактор. Народився в 1956 році недалеко від міста Щекино Тульської області, навчався в щекинській середній школі №11, якій згодом присвоїли ім'я музиканта. Його творча діяльність почалася у Тулі. Вперше став відомий широкій публіці після виступу на фестивалі "Пісня року" з композицією "Чистые пруды". Тальков був убитий під час концерту в жовтні 1991 року в Санкт-Петербурзі, похований в Москві на Ваганьковському кладовищі.
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