Криминальное дело относительно убийства Талькова восстановили через 25 лет

"СК России по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела... по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, в ходе следствия было собрано достаточное количество доказательств, на основании которых 6 мая 1992 и 18 марта 1993 вынесено постановление об обвинении Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с пропажей обвиняемого, производство уголовного дела было приостановлено.

"Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в государство Израиль. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 195 УПК РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание)", - добавляется в сообщении.

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Ранее, в ходе расследования, в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова, которая умерла в 2007 году. Но 13 ноября 2018, расследование дела было возобновлено в соответствии с ходатайством вдовы Игоря Талькова - Татьяны Тальковой. Соответственно, вдова была признана потерпевшей по этому делу.

"В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Талькова, вдовы Игоря Талькова о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла", - сообщается на сайте Следственного комитета.

После допроса Татьяны Тальковой в качестве потерпевшей, ей и защите будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела.

Следственный комитет сообщает, что расследование дела продолжается.

Справка УНН: Игорь Тальков - российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. Творческая деятельность артиста началась в Туле. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Напомним, в середине июне, в Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion. Он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии, позже в полиции подтвердили, что исполнитель скончался в больнице.