Певица Приходько получила звание заслуженной артистки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Певица Анастасия Приходько сегодня получила звание "Заслуженный артист Украины". Вручил награду министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Я очень благодарна всем за поддержку, за вашу любовь и доверие!!! Я не подведу!" - написала Приходько на своей странице в Facebook.
Кроме того, государственные награды получили еще ряд деятелей культуры.
Так актер Богдан Бенюк получил орден "За заслуги" I степени, звания "Народный артист Украины" удостоили Тараса Чубая, а звание "Заслуженный художник Украины" - Костя Лавра.
Напомним, певица Анастасия Приходько отказалась от всех наград, которые ей были вручены в России.