Певица Приходько получила звание заслуженной артистки

"Я очень благодарна всем за поддержку, за вашу любовь и доверие!!! Я не подведу!" - написала Приходько на своей странице в Facebook.

Кроме того, государственные награды получили еще ряд деятелей культуры.

Так актер Богдан Бенюк получил орден "За заслуги" I степени, звания "Народный артист Украины" удостоили Тараса Чубая, а звание "Заслуженный художник Украины" - Костя Лавра.

Напомним, певица Анастасия Приходько отказалась от всех наград, которые ей были вручены в России.