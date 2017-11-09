Співачка Приходько отримала звання заслуженої артистки

“Я дуже дякую всім за підтримку, за вашу любовь і довіру!!! Я не підведу!” — написала Приходько на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, державні відзнаки отримала ще низка діячів культури.

Так актор Богдан Бенюк отримав орден “За заслуги” І ступеня, звання “Народний артист України” удостоїли Тараса Чубая, а звання “Заслужений художник України” — Костя Лавра.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько відмовилась від усіх нагород, які їй були вручені в Росії.