Співачка Приходько отримала звання заслуженої артистки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співачка Анастасія Приходько сьогодні отримала звання "Заслужений артист України". Вручив відзнаку міністр культури України Євген Нищук, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінкультури.
“Я дуже дякую всім за підтримку, за вашу любовь і довіру!!! Я не підведу!” — написала Приходько на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, державні відзнаки отримала ще низка діячів культури.
Так актор Богдан Бенюк отримав орден “За заслуги” І ступеня, звання “Народний артист України” удостоїли Тараса Чубая, а звання “Заслужений художник України” — Костя Лавра.
Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько відмовилась від усіх нагород, які їй були вручені в Росії.