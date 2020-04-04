Певица Pink заразилась коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79780 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94905 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101321 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108356 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95776 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104102 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106288 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131271 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130388 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Певица Pink заразилась коронавирусом

Певица Pink заразилась коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 49842 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Американская исполнительница Pink сообщила в пятницу, что была заражена новым коронавирусом. Об этом она написала в своем Twitter-акакунте, передает УНН.

“Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат”, — написала певица на своей странице в Twitter. Она добавила, что в течение двух недель ее семья была дома и придерживалась инструкции врачей. “Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным”, — добавила певица.

Чтобы поддержать сотрудников здравоохранения, Pink также решила пожертвовать по 500 тыс. долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество жертв коронавируса превысило 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано более 277 тыс. случаев заражения COVID-19.

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