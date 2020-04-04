Певица Pink заразилась коронавирусом

“Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат”, — написала певица на своей странице в Twitter. Она добавила, что в течение двух недель ее семья была дома и придерживалась инструкции врачей. “Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным”, — добавила певица.

Чтобы поддержать сотрудников здравоохранения, Pink также решила пожертвовать по 500 тыс. долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество жертв коронавируса превысило 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано более 277 тыс. случаев заражения COVID-19.