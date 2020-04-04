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Співачка Pink заразилась коронавірусом

Співачка Pink заразилась коронавірусом

Київ • УНН

 • 49843 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Американська виконавиця Pink повідомила в п'ятницю, що була заражена новим коронавірусом. Про це вона написала у своєму Twitter-акакунті, передає УНН.

“Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсон і у мене з’явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів. Мій тест показав позитивний результат”, — написала співачка на своїй сторінці в Twitter. Вона додала, що протягом двох тижнів її сім’я була вдома і дотримувалася інструкції лікарів. “Кілька днів тому ми зробили повторний тест, і, слава богу, він виявився негативним”, — додала співачка.

Щоб підтримати співробітників охорони здоров’я, Pink також вирішила пожертвувати по 500 тис. доларів до фонду лікарні при Темпльському університеті в Філадельфії і в кризовий фонд мера Лос-Анджелеса.

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За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США кількість жертв від коронавірусу перевищила 7,4 тис. осіб. З початку пандемії в країні зафіксовано понад 277 тис. випадків зараження COVID-19.

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