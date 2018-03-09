Список незаконно заключенных в РФ украинцев увеличивается - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Список украинцев, незаконно заключенных в России, увеличивается. Об этом УНН сообщила в пятницу 9 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Мы боремся за освобождение всех (граждан Украины - ред.), кого задерживают в РФ. И список этих граждан увеличивается", - сказала И.Геращенко.
Вице-спикер парламента подчеркнула, что принятое обращение Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств об осуждении политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины имеет важный политический смысл.
"Заявление парламента - это не просто список (политических узников - ред.), это важное политическое заявление, потому поименно перечислены те, по кому есть точная и достоверная информацию и по кому мы обладаем всеми деталями задержания, а дальше мы указываем, что и все остальные - и это все другие фамилии, что мы должны освобождать всех", - отметила она.
Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за постановление с именами украинских пленников Кремля.
Напомним, в принятой декларации указаны фамилии 52 человек, незаконно осужденных в Российской Федераций.
В то же время, 26 февраля, Министерство юстиции сообщило о 64 украинцев и крымских татар, которые незаконно осуждены или находятся под арестом в России.