Список незаконно ув'язнених в РФ українців збільшується - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Список українців, що незаконно ув’язнені в Росії, збільшується. Про це УНН повідомила в пятницю 9 березня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
"Ми боремося за звільнення всіх (громадян України - ред.), кого затримують в РФ. Й список цих громадян збільшується", - сказала І.Геращенко.
Віце-спікер парламенту підкреслила, що прийняте звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав щодо засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян України має важливий політичний сенс.
"Заява парламенту - це не просто список (політичних вязнів - ред.), це важлива політична заява, тому поіменно перераховані ті, по кому маємо точну й достовірну інформацію й володіємо всіма деталями затримання, а далі ми вказуємо, що і всі інші - і це всі інші прізвища, ми маємо звільняти всіх", - відмітила вона.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за постанову з іменами українських бранців Кремля.
Нагадаємо, у прийнятій декларації вказані прізвища 52 осіб, незаконно засуджених в Російській Федерацій.
У той же час, 26 лютого, Міністерство юстиції повідомило про 64 укріїнців та кримських татар, котрі незаконно засуджені чи перебувають під арештом в Росії.