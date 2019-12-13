"Спиртовая" реформа Зеленского сознательно не предполагает механизмов защиты мелких алкопроизводителей - мнение

“Они в законе установили люфт до 1 июня 2021 года. Это то время когда запрещено строительство новых спиртзаводов. Придумано оно для той приватизации, которую уже давно распределили: кто купит и за сколько. И мы будем тому свидетелями. Вот для чего установлена так называемая „маржа“ по времени. Вот и все. Купит тот крупный сгусток, который и стоит сегодня на разливе алкогольных напитков”, - считает депутат.

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Он также уверен, что механизма защиты мелких алкопроизводителей в “спиртовом” законе Президента нет сознательно, потому что честная рыночная конкуренция никому не нужна.

“Механизма защиты мелких нет, ни на какую конкуренцию даже не думайте рассчитывать, откуда она возьмется? И мы говорили об этом, что вся эта так называемая реформа рассчитана на то, что „вассал остается вассалом“. Они предопределили все до этого, пулом собственников станут, в том числе, и представители действующих госпредприятий”, — уточнил Нимченко.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, либерализация производства спирта поставит крест на его качестве.