"Спиртова" реформа Зеленського свідомо не передбачає механізмів захисту дрібних алковиробників - думка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Конкуренції на алкогольному ринку України, зі вступом в силу президентського спиртового закону (2300), більше не буде. Чому так, в коментарі УНН пояснив депутат Василь Німченко.
"Вони в законі встановили люфт до 1 червня 2021 року. Це той час, коли заборонено будівництво нових спиртозаводів. Придумано воно для тієї приватизації, яку вже давно розподілили: хто купить і за скільки. І ми будемо тому свідками. Ось для чого встановлена так звана "маржа" за часом. От і все. Купить той великий згусток, який і стоїть сьогодні на розливі алкогольних напоїв", - вважає депутат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент підписав свій закон "про спирт"
Він також упевнений, що механізму захисту дрібних алковиробників в "спиртовому" законі Президента немає свідомо, тому що чесна ринкова конкуренція нікому не потрібна.
"Механізму захисту дрібних немає, ні на яку конкуренцію навіть не думайте розраховувати, звідки вона візьметься? І ми говорили про це, що вся ця так звана реформа розрахована на те, що "васал залишається васалом". Вони визначили все до цього, пулом власників стануть, в тому числі, і представники діючих держпідприємств", - уточнив Німченко.
Як повідомляв УНН, на думку експертів, лібералізація виробництва спирту поставить хрест на його якості.