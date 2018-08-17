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Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Согласование о подписании договора о совместном авиапространстве с ЕС предоставили все заинтересованные центральные органы исполнительной власти, кроме МИД. Об этом УНН сообщили в Мининфраструктуры в ответ на запрос.

Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы

“С целью подписания Соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве Мининфраструктуры разработало соответствующий пакет документов о полномочиях министра инфраструктуры Украины на подписание соглашения и в мае 2016 года направило на согласование в Минсоцполитики, МИД, Минфин, Минэкономразвития, ГФС и АМКУ. Получено согласование от всех заинтересованных центральных органов исполнительной власти, кроме МИД”, — сообщили в Мининфраструктуры.

Как уточнили в министерстве, МИД, письмом от 11 июля 2016 года проинформировало Мининфраструктуры, что ввиду отсутствия со стороны ЕС согласованной редакции пункта 31 “Территория” статьи 2 “Определение” о территориальном применении указанного соглашения, одобрение такого проекта акта является преждевременным.

Кроме того, в МИУ добавили, что подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из ЕС.

“Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года”, — отметили в министерстве.

Напомним, в Мининфраструктуры рассчитывают на то, что Украина подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС в 2019 году.

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