Спільний авіапростір з ЄС: МЗС не надало погодження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Погодження щодо підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС надали усі заінтересовані центральні органи виконавчої влади, окрім МЗС. Про це УНН повідомили у Мінінфраструктури у відповідь на запит.
“З метою підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір Мінінфраструктури розробило відповідний пакет документів про уповноваження міністра інфраструктури України на підписання угоди та у травні 2016 року надіслало на погодження до Мінсоцполітики, МЗС, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС та АМКУ. Отримано погодження від усіх заінтересованих центральних органів виконавчої влади, окрім МЗС”, — повідомили у Мінінфраструктури.
Як уточнили в міністерстві, МЗС, листом від 11 липня 2016 року поінформувало Мінінфраструктури, що зважаючи на відсутність у сторони ЄС узгодженої редакції пункту 31 “Територія” статті 2 “Визначення” про територіальне застосування зазначеної угоди, схвалення такого проекту акта вбачається завчасним.
Крім того, у МІУ додали, що підписання угоди неможливе без врегулювання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Британії з ЄС.
“Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з цього питання. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року”, — зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури розраховують на те, що Україна підпише угоду про спільний авіапростір з ЄС у 2019 році.