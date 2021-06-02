Спикер парламента Сербии заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ и поблагодарил Москве

Детали

“Сербия не будет вводить санкции против своего великого партнера и друга — России. Мы сами сталкивались с таким видом действий и знаем, насколько он несправедлив и неэффективен... Россия является одной из наших опор в современном мире”, — заявил Дачич.

“Мы благодарны России за поддержку на всех площадках в борьбе за сохранение Косова и Метохии в составе Сербии. Нам говорят: откажитесь от Косова и Метохии, и вам откроют путь в ЕС. Партнеры так не говорят. Мы хотим в ЕС, но нельзя ожидать незаконного отделения территории от любой законно признанной страны”, — сказал Дачич.

Контекст

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий — речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.

Ранее Россия передала Сербии десятки танков и БРДМ.