Росія передала Сербії десятки танків та БРДМ

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“Російська сторона сьогодні передала Сербії 19 танків Т-72МС і 20 бронетранспортерів БРДМ-2 мс, разом з переданої раніше технікою тим самим завершена передача 30 танків і 30 бронетранспортерів за угодою про військове співробітництво”, — йдеться в повідомленні.

Церемонія передачі військової техніки відбулася у військовій частині під містом Ніш на півдні Сербії. У ній взяли участь міністр оборони Небойша Стефановіч, начальник генштабу генерал Мілан Мойсіловіч і посол Росії Олександр Боцан-Харченко.

Контекст

Восени сербські збройні сили повинні були брати участь в спільних з Росією і Білоруссю навчаннях “Слов’янська братство-2020”. Однак пізніше країна відмовилася від участі. Глава сербського Міноборони пояснив таке рішення як впливом пандемії коронавірусу на економіку країни, так і позицією Бєлграда про військовий нейтралітет Сербії.

Зараз в Сербії проходять спільні з Росією антитерористичні військові навчання. В ході навчань військові відпрацюють десантування на парашутних системах “Арбалет”, а потім висування до об’єкта незаконного збройного формування, його блокування та знищення.