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Россия передала Сербии десятки танков и БРДМ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Россия передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Сербии.

Россия передала Сербии десятки танков и БРДМ

Детали

“Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве”, — говорится в сообщении.

Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Ниш на юге Сербии. В ней приняли участие министр обороны Небойша Стефанович, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко.

Контекст

Осенью сербские вооруженные силы должны были принимать участие в совместных с Россией и Беларусью учениях “Славянское братство-2020”. Однако позже страна отказалась от участия. Глава сербского Минобороны объяснил такое решение как влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, так и позицией Белграда о военном нейтралитете Сербии.

Сейчас в Сербии проходят совместные с Россией антитеррористические военные учения. В ходе учений военные отработают десантирование на парашютных системах “Арбалет”, а затем выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

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