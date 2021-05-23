Россия передала Сербии десятки танков и БРДМ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Россия передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Сербии.
Детали
“Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве”, — говорится в сообщении.
Церемония передачи военной техники состоялась в воинской части под городом Ниш на юге Сербии. В ней приняли участие министр обороны Небойша Стефанович, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко.
Контекст
Осенью сербские вооруженные силы должны были принимать участие в совместных с Россией и Беларусью учениях “Славянское братство-2020”. Однако позже страна отказалась от участия. Глава сербского Минобороны объяснил такое решение как влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, так и позицией Белграда о военном нейтралитете Сербии.
Сейчас в Сербии проходят совместные с Россией антитеррористические военные учения. В ходе учений военные отработают десантирование на парашютных системах “Арбалет”, а затем выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.