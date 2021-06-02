Спікер парламенту Сербії заявив, що Белград ніколи не введе санкцій проти РФ та подякував Москві

Деталі

“Сербія не буде вводити санкції проти свого великого партнера і друга — Росії. Ми самі стикалися з таким видом дій і знаємо, наскільки він несправедливий і неефективний... Росія є однією з наших опор в сучасному світі”, — заявив Дачіч.

“Ми вдячні Росії за підтримку на всіх майданчиках у боротьбі за збереження Косова і Метохії у складі Сербії. Нам кажуть: відмовтеся від Косова та Метохії, і вам відкриють шлях до ЄС. Партнери так не говорять. Ми хочемо в ЄС, але не можна очікувати незаконного відділення території від будь-якої законно визнаної країни”, — сказав Дачіч.

Контекст

Зовнішньополітичний курс Сербії передбачає вступ до Євросоюзу при збереженні дружніх відносин з Москвою і Пекіном, а також розвиток зв’язків з Вашингтоном. Белград має намір зберігати військовий нейтралітет, відмовляючись від входження в НАТО та інші блоки. Така позиція викликає заперечення на Заході, Сербії неодноразово давали зрозуміти, що євроінтеграція можлива лише при виконанні двох умов — йдеться про визнання незалежності Косова і припинення дружніх відносин з Росією.

Раніше Росія передала Сербії десятки танків і БРДМ.