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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Спікер парламенту Сербії заявив, що Белград ніколи не введе санкцій проти РФ та подякував Москві

Київ • УНН

 • 20205 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сербія вважає Росію партнером і другом і не збирається вводити антиросійські санкції. Про це заявив в середу спікер Народної скупщини (парламенту) Сербії Івіца Дачіч, виступаючи перед депутатами Держдуми в Москві, пише УНН.

Спікер парламенту Сербії заявив, що Белград ніколи не введе санкцій проти РФ та подякував Москві

Деталі

“Сербія не буде вводити санкції проти свого великого партнера і друга — Росії. Ми самі стикалися з таким видом дій і знаємо, наскільки він несправедливий і неефективний... Росія є однією з наших опор в сучасному світі”, — заявив Дачіч.

“Ми вдячні Росії за підтримку на всіх майданчиках у боротьбі за збереження Косова і Метохії у складі Сербії. Нам кажуть: відмовтеся від Косова та Метохії, і вам відкриють шлях до ЄС. Партнери так не говорять. Ми хочемо в ЄС, але не можна очікувати незаконного відділення території від будь-якої законно визнаної країни”, — сказав Дачіч.

Контекст

Зовнішньополітичний курс Сербії передбачає вступ до Євросоюзу при збереженні дружніх відносин з Москвою і Пекіном, а також розвиток зв’язків з Вашингтоном. Белград має намір зберігати військовий нейтралітет, відмовляючись від входження в НАТО та інші блоки. Така позиція викликає заперечення на Заході, Сербії неодноразово давали зрозуміти, що євроінтеграція можлива лише при виконанні двох умов — йдеться про визнання незалежності Косова і припинення дружніх відносин з Росією.

Раніше Росія передала Сербії десятки танків і БРДМ.

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