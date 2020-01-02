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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Спикер парламента Эстонии заявил, что с РФ до сих пор имеет силу Тартуский договор 1920 года

Спикер парламента Эстонии заявил, что с РФ до сих пор имеет силу Тартуский договор 1920 года

Киев  •  УНН

 • 16043 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пиллуас считает, что Тартуский мирный договор 1920. года должна силу до сих пор. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к народу Эстонии, пишет УНН.

“Второго февраля исполнится 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, — сказал Пыллуас. — Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН”.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После оккупации СССР республики в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Эстонские политики регулярно делают заявления о том, что этот договор до сих пор остается в силе. В частности, 21 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу утверждал, что этот документ имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и Россией не действует новый договор о границе. При этом глава эстонского МИД сообщил, что ратификация соглашения о границе между двумя странами в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору.

Сам Пиллуас 20 ноября заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. Также ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме утверждал, что “Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории”.

Российский МИД в свою очередь неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР. Так, представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что “позиция России хорошо известна: Тартуский договор давно принадлежит истории”, а его действие, как и действие других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в период 1920-1940 годов, прекратилось с вхождением Эстонии в состав СССР. “Для нас эта тема навсегда закрыта”, — подытожила Захарова.

К тому же, в Кремле заявили, что территориальные претензии Эстонии — “неприемлемы”.

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