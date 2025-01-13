Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в Покровске: об окружении речь не идет

Россияне пытаются окружить Покровск, чтобы в дальнейшем захватить город, но об окружении, или охвате пока речь не идет. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Там очень системные, очень постоянные атаки. Там постоянные битвы в населенных пунктах к югу от города, но следует понимать, что там даже нельзя определить какую-то стабильность, или сказать: "вот эту часть занял враг, вот эту часть заняли мы". Ситуация действительно динамичная с часа на час. Там сейчас постоянная смена линий - сказал Трегубов.

Он отметил, что одна из главных целей рф - окружение Покровска.

"Они будут пытаться это делать. Конечно, до этого далеко, потому что Покровск они подпирают с юга. И о каком-то там окружении, или охвате речи сейчас не идет, но их план выглядит именно так. План ВСУ выглядит так, чтобы не дать россиянам это сделать", - добавил Трегубов.

Напомним

Войска рф осуществляют попытки закрепиться в селах вблизи города Покровск, чтобы взять город хотя бы в частичный охват.