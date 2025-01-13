Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Покровську: про оточення не йдеться

Росіяни намагаються оточити Покровськ, щоб в подальшому захопити місто, але про оточення, чи охоплення наразі мова не йде. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Там дуже системні, дуже постійні атаки. Там постійні битви у населених пунктах на південь від міста, але слід розуміти, що там навіть не можна визначити якусь стабільність, або сказати: "отаку частину зайняв ворог, отаку частину зайняли ми". Ситуація справді динамічна з години на годину. Там зараз постійна зміна ліній - сказав Трегубов.

Він зазначив, що одна із головних цілей рф - оточення Покровська.

"Вони будуть намагатися це робити. Звісно, що до цього далеко, бо Покровськ вони підпирають з півдня. І якесь там оточення, чи охоплення мови зараз не йде, але їхній план виглядає саме так. План ЗСУ виглядає так, щоб не дати росіянам це зробити", - додав Трегубов.

Нагадаємо

Війська рф здійснюють спроби закріпитися у селах поблизу міста Покровськ, щоб взяти місто хоча б в часткове охоплення.