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Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Покровську: про оточення не йдеться

Київ • УНН

 • 26448 перегляди

Окупанти ведуть системні атаки на південь від Покровська з метою оточення міста. За словами речника ОСУВ "Хортиця", ситуація динамічна, лінії фронту постійно змінюються.

Росіяни намагаються оточити Покровськ, щоб в подальшому захопити місто, але про оточення, чи охоплення наразі мова не йде. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Там дуже системні, дуже постійні атаки. Там постійні битви у населених пунктах на південь від міста, але слід розуміти, що там навіть не можна визначити якусь стабільність, або сказати: "отаку частину зайняв ворог, отаку частину зайняли ми". Ситуація справді динамічна з години на годину. Там зараз постійна зміна ліній 

- сказав Трегубов.

Він зазначив, що одна із головних цілей рф - оточення Покровська.

"Вони будуть намагатися це робити. Звісно, що до цього далеко, бо Покровськ вони підпирають з півдня. І якесь там оточення, чи охоплення мови зараз не йде, але їхній план виглядає саме так. План ЗСУ виглядає так, щоб не дати росіянам це зробити", - додав Трегубов.

Нагадаємо

Війська рф здійснюють спроби закріпитися у селах поблизу міста Покровськ, щоб взяти місто хоча б в часткове охоплення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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