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Спикер Госдумы РФ считает, что СССР "не стало во многом по из-за Горбачева"

Спикер Госдумы РФ считает, что СССР "не стало во многом по из-за Горбачева"

Киев  •  УНН

 • 7932 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Одной из причин развала СССР стало отсутствие у руководителя страны Михаила Горбачева понимания, насколько ответственна его должность. Такое мнение в четверг выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Комментируя состоявшееся голосование по поправкам к конституции РФ, многие из которых были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, Володин заметил, что он “многое сделал для укрепления страны”.

“Мы помним, что было в 90-е, в 80-е. Была большая страна, Советский Союз, ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало”, — полагает спикер.

“У нас жизнь так устроена, что вспоминать плохое мы не любим, а стараемся ставить задачи, которые надо решать все более сложно и эффективно. Что касается вопросов истории, а она не такая далекая, мы помним, что было со страной”, — продолжил он. Володин отметил, что сегодня Россия “входит в тройку самых мощных государств мира”, ставится задача стать пятой мировой экономикой, “это все стало возможно” якобы благодаря тому, что пост главы государства занимает Путин.

“Нужно признать, что Путин смог и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике”, — заявил спикер российского парламента.

Добавим, что в начале года, спикер Госдумы заявил, что Зеленский хочет “очернить совместную с РФ историю Украины”.

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