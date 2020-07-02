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Спікер Держдуми РФ вважає, що СРСР "не стало багато в чому через Горбачова"

Київ • УНН

 • 7934 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Однією з причин розвалу СРСР стала відсутність у керівника країни Михайла Горбачова розуміння, наскільки відповідальною є його посаду. Таку думку в четвер висловив спікер Держдуми В’ячеслав Володін, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Коментуючи голосування по поправках до конституції РФ, що відбулося, багато з яких були ініційовані президентом РФ Володимиром Путіним, Володін зауважив, що він “багато зробив для зміцнення країни”.

“Ми пам’ятаємо, що було в 90-ті, в 80-ті. Була велика країна, Радянський Союз, її не стало, тому що на чолі країни був Михайло Сергійович Горбачов. І багато в чому саме через те, що він був з такими здібностями, через те, що не було у нього розуміння, наскільки відповідальною є ця посада, країни не стало”, — вважає спікер.

“У нас життя так влаштоване, що згадувати погане ми не любимо, а намагаємося ставити завдання, які треба вирішувати все більш складно і ефективно. Що стосується питань історії, а вона не така далека, ми пам’ятаємо, що було з країною”, — продовжив він. Володін зазначив, що сьогодні Росія “входить в трійку найпотужніших держав світу”, ставиться завдання стати п’ятою світовою економікою, “це все стало можливо” нібито завдяки тому, що пост глави держави займає Путін.

“Потрібно визнати, що Путін зміг і країну об’єднати, і з війною покінчити, і вирішити проблеми в економіці”, — заявив спікер російського парламенту.

Додамо, що на початку року, спікер Держдуми заявив, що Зеленський хоче “очорнити спільну з РФ історію України”.

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