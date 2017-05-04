Спецслужбы в Сомали по ошибке застрелили министра

Министра Абдуллахи Шейха Аббаса убили в собственном автомобиле возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо.

В связи с этим президент страны прервал свой визит в Эфиопию.

Убитый министр вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

Как сообщал УНН, 10 апреля в результате взрыва авто в Сомали погиб чиновник.