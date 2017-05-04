Спецслужби у Сомалі помилково застрелили міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Біля президентського палацу в Могадішо спецслужби застрелили 31-річного міністра, помилково прийнявши його за ісламістського бойовика. Про це повідомляє влада країни, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Міністра Абдуллахі Шейха Абаса вбили у власному автомобілі біля президентського палацу в столиці Сомалі Могадішо.
У зв'язку з цим президент країни перервав свій візит до Ефіопії.
Убитий міністр виріс в таборі біженців в Кенії, у листопаді минулого року він став наймолодшим міністром в уряді Сомалі.
Як повідомляв УНН, 10 квітня внаслідок вибуху авто в Сомалі загинув урядовець.