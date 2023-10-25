Спецслужбы рф пытались вербовать украинских подростков для антисемитских провокаций - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские спецслужбы пытались вербовать 13-17-летних украинцев для разжигания антисемитских настроений в Житомирской области, в Днепре, Львове и Виннице. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
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«Служба безопасности разоблачила новые попытки российских спецслужб расшатать внутреннюю обстановку в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. За счет вербовки несовершеннолетних украинских юношей спецслужбы рф пытались разжечь антисемитские настроения на Житомирщине, а также в Днепре, Львове и Виннице», - говорится в сообщении.
Детали
В состав группы входили 13-17-летние ученики местных школ. Для их дистанционной вербовки спецслужбы рф создали молодежный праворадикальный Телеграмм-канал. Полученные таким образом медиафайлы российские спецслужбы «разгоняли» в зарубежных СМИ как фейковые публикации для дискредитации Украины.
На Житомирщине: разоблачен 15-летний школьник из города Радомышль. Оккупанты требовали от юноши нанести антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области.
В Днепре, Львове и Виннице: также разоблачены местные участники подконтрольного рф Телеграм-канала. Ими оказались четверо школьников местных учебных заведений.
Задокументировано как представители российских спецслужб призывали их к вандализму на местах памяти жертв Холокоста.
Сейчас по всем разоблаченным фактам продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);
▪️ ч. 1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);
▪️ ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
СБУ призывает родителей быть бдительными, чтобы предотвращать влияние вражеских спецслужб на украинских детей.
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