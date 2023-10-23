росія почала активно вербувати жінок на війну з Україною – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міноборони росії почало вербувати жінок для участі у війні в Україні. Їх набирають у підрозділи снайперок та загони операторок дронів. Про це пише "Медуза" з посиланням на російське видання "Важные истории", передає УНН.
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Зазначається, що у російській соцмережі ВКонтакті є оголошення про те, що підконтрольна Міноборони рф приватна військова компанія "Редут" оголосила набір жінок на бойові спеціальності в добровольчий батальйон "Борз" для відправлення на війну в Україну.
Потенційним найманкам пропонують контракт на півроку із зарплатою від 220 тисяч рублів (близько 85 тисяч грн – ред.).
Якщо у кандидаток немає навичок поводження зі зброєю, їх обіцяють підготувати у тимчасово окупованому Донецьку.
Журналісти під виглядом кандидатів на вакансію зателефонували до батальйону "Борз". Їм там розповіли, що у батальйоні вирішили спробувати започаткувати жіночий снайперський загін і жіночий загін операторок БПЛА.
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