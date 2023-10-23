россия начала активно вербовать женщин на войну с Украиной - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Минобороны россии начало вербовать женщин для участия в войне в Украине. Их набирают в подразделения снайперов и отряды операторов дронов. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на российское издание "Важные истории", передает УНН.
Детали
Отмечается, что в российской соцсети ВКонтакте есть объявление о том, что подконтрольная Минобороны рф частная военная компания "Редут" объявила набор женщин на боевые специальности в добровольческий батальон "Борз" для отправки на войну в Украину.
Потенциальным наемницам предлагают контракт на полгода с зарплатой от 220 тысяч рублей (около 85 тысяч грн – ред.).
Если у кандидаток нет навыков обращения с оружием, их обещают подготовить во временно оккупированном Донецке.
Журналисты под видом кандидатов на вакансию позвонили в батальон "Борз". Им там рассказали, что в батальоне решили попробовать создать женский снайперский отряд и женский отряд операторов БПЛА.
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