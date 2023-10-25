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Спецслужби рф намагались вербувати українських підлітків для антисемітських провокацій – СБУ

Київ • УНН

 • 332784 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські спецслужби намагались вербувати 13-17-річних українців для розпалювання антисемітських настроїв в Житомирській області, у Дніпрі, Львові та Вінниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Спецслужби рф намагались вербувати українських підлітків для антисемітських провокацій – СБУ

Цитата

«Служба безпеки викрила нові спроби російських спецслужб розхитати внутрішню обстановку в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. За рахунок вербування неповнолітніх українських юнаків спецслужби рф намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці», - йдеться у повідомленні.

Деталі

До складу групи входили 13-17-річні учні місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування спецслужби рф створили молодіжний праворадикальний Телеграм-канал. Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби «розганяли» у закордонних ЗМІ як фейкові публікації для дискредитації України.

На Житомирщині: викрито 15-річного школяра з міста Радомишль. Окупанти вимагали від юнака нанести антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області.

У Дніпрі, Львові та Вінниці: також викрито місцевих учасників підконтрольного рф Телеграм-каналу. Ними виявилися четверо школярів місцевих закладів освіти.

Задокументовано як представники російських спецслужб закликали їх до вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту.

Наразі за всіма викритими фактами триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);
▪️ ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);
▪️ ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

СБУ закликає батьків бути пильними, щоб запобігати впливу ворожих спецслужб на українських дітей.

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