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Спецрасследование в отношении главы оккупационной администрации на Харьковщине завершено: какие преступления он совершил

Спецрасследование в отношении главы оккупационной администрации на Харьковщине завершено: какие преступления он совершил

Киев  •  УНН

 • 5483 просмотра

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На Харьковщине завершили расследование в отношении руководителя оккупационной администрации, который выдавал оккупантам участников АТО/ООС. Предатель сбежал в рф, его будут судить заочно с угрозой пожизненного заключения.

Правоохранители завершили спецрасследование в отношении главы оккупационной администрации на Харьковщине, который помогал российским военным выискивать среди местного населения лиц, участвовавших в АТО/ООС и местных волонтеров, пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.

По информации, в марте 2022 года фигурант, приехал на захваченную часть Харьковской области в поселок Казачья Лопань, чтобы в дальнейшем возглавить оккупационную администрацию.

"Глава" так называемой "ВГА" помогал российским военным выискивать среди местного населения лиц, участвовавших в АТО/ООС, местных волонтеров и патриотически настроенных граждан. также, он обеспечивал представителей рф спецтехникой, которую они использовали для возведения инженерных сооружений с целью предоставления отпора украинским защитникам.

Предатель организовал сбор и передачу информации представителям рф о Силах обороны, а также агитировал местных жителей лояльно относиться к захватчикам, подбирал и назначал на должности сотрудников псевдооргана власти, утверждая соответствующие приказы и распоряжения.

Также, для дискредитировать органы власти Украины и ВСУ, обвиняемый снимался в пропагандистских роликах рф, которые в дальнейшем транслировались на федеральных каналах государства-агрессоры Там он рассказывал о "заботе" новой власти.

Сейчас обвиняемый он находится в розыске, ведь в сентябре 2022 года сбежал в рф. Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним 

В Харькове задержали агента рф, который планировал скорректировать удар по подразделению своей бригады ВСУ. 45-летний мужчина был завербован российской разведкой и готовился бежать торф, где планировал воевать против Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков