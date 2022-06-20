Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор посетил Бучу и Ирпень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
Гилмор вместе с руководителем полиции Киевской области Андреем Небитовым посетили разрушенный Ирпинский отдел полиции, Романовский мост и поврежденные при обстрелах оккупантов объекты гражданской инфраструктуры города, а также “братскую могилу” в Буче.
В ходе рабочей поездки Гилмор и Небитов обсудили расследование военных преступлений россии в Киевской области, нарушение международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от российской агрессии.
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“Для меня честь встретиться с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина — часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу”, — сказал Гилмор.
Напомним
Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор 19 июня прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.