Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стив Виткофф прибыл в москву 6 августа. По итогам его визита Трамп примет решение о введении санкций.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в москву, сообщают государственные российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Накануне в Госдепартаменте США подтверждали, что спецпосланник Трампа приедет в россию 6 августа, а Трамп заявил, что по итогам этого визита и встреч Уиткоффа примет решение о введении санкций.
Трамп: Решение о санкциях против РФ будет принято после визита Уиткоффа в Москву06.08.25, 00:32 • 2664 просмотра
Как сообщают российские СМИ, Уиткофф и глава РФПИ, спецпредставитель главы кремля по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами кирилл дмитриев 6 августа утром в москве "прогулялись по парку Зарядье".