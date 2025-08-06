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Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Спецпосланник президента США Стив Виткофф прибыл в москву 6 августа. По итогам его визита Трамп примет решение о введении санкций.

Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в москву, сообщают государственные российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Накануне в Госдепартаменте США подтверждали, что спецпосланник Трампа приедет в россию 6 августа, а Трамп заявил, что по итогам этого визита и встреч Уиткоффа примет решение о введении санкций.

Трамп: Решение о санкциях против РФ будет принято после визита Уиткоффа в Москву06.08.25, 00:32 • 2664 просмотра

Как сообщают российские СМИ, Уиткофф и глава РФПИ, спецпредставитель главы кремля по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами кирилл дмитриев 6 августа утром в москве "прогулялись по парку Зарядье".

Юлия Шрамко

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Стив Уиткофф
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Дональд Трамп
Соединённые Штаты