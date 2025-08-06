Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Москви 6 серпня. За підсумками його візиту Трамп ухвалить рішення щодо запровадження санкцій.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до москви, повідомляють державні росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Напередодні в Держдепартаменті США підтверджували, що спецпосланець Трампа приїде до росії 6 серпня, а Трамп заявив, що за підсумками цього візиту та зустрічей Віткоффа ухвалить рішення щодо запровадження санкцій.
Трамп: Рішення щодо санкцій проти рф буде ухвалено після візиту Віткоффа до москви06.08.25, 00:32 • 2664 перегляди
Як повідомляють росЗМІ, Віткофф і голова РФПІ, спецпредставник глави кремля з економічної співпраці із зарубіжними країнами кирило дмитрієв 6 серпня вранці в москві "прогулялися парком Заряддя".