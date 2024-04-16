Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

В столице Грузии спецназовцы начали разгонять участников митинга против закона "об иноагентах". Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают о пострадавших, передает УНН.

Детали

Как сообщает Paper Kartuli, во дворе парламента Грузии распылили слезоточивый газ, сотрудники полиции пытаются оттеснить толпу.

Mtavari пишет, что к протестующим применили силу. По данным телеканала, во время разгона акции пострадали генсек партии "Лело" Ираклий Купрадзе и Зураб Джапаридзе.

В МВД Грузии сообщили, что во время разгона акции пострадал один сотрудник ведомства.

Активистам оказывают первую помощь другие активисты и медики.