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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 18:45  •  4737 просмотра

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Спецназ в Тбилиси начал разгонять протестующих, выступающих против предложенного закона об иностранных агентах, применив слезоточивый газ и силу. Среди пострадавших - активисты и полицейский.

В столице Грузии спецназовцы начали разгонять участников митинга против закона "об иноагентах". Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают о пострадавших, передает УНН

Детали

Как сообщает Paper Kartuli, во дворе парламента Грузии распылили слезоточивый газ, сотрудники полиции пытаются оттеснить толпу.

Mtavari пишет, что к протестующим применили силу. По данным телеканала, во время разгона акции пострадали генсек партии "Лело" Ираклий Купрадзе и Зураб Джапаридзе.

В МВД Грузии сообщили, что во время разгона акции пострадал один сотрудник ведомства.

Активистам оказывают первую помощь другие активисты и медики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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