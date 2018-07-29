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Спецкоординатор ООН: нужно усилить поддержку агентства для помощи палестинским беженцам

Спецкоординатор ООН: нужно усилить поддержку агентства для помощи палестинским беженцам

Киев  •  УНН

 • 6378 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов высказался за усиление международной поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое в последнее время сталкивается со значительными финансовыми трудностями. Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном заявлении МИД Египта по итогам переговоров, прошедших в Каире между египетским министром иностранных дел Самехом Шукри и спецкоординатором ООН, передает УНН.

В ходе встречи Младенов рассказал о “результатах международных консультаций и встреч, направленных на активизацию мирового сообщества по поддержке, в том числе финансовой, деятельности БАПОР, а также действиях ООН по прекращению огня (на границе блокированного сектора Газа с Израилем) и международных проектах, направленных на восстановление палестинских земель”.

В среду БАПОР объявило о прекращении действия договоров почти с 300 сотрудниками, работающими на оккупированных палестинских землях. Кроме того, как сообщил представитель агентства, до конца года будет прекращена работа нескольких служб агентства, в частности тех, которые предоставляют психологическую помощь и распределяют специальные купоны на продовольствие для палестинцев. БАПОР пошло на такие меры в результате замораживания финансовой помощи организации ООН со стороны США.

Со своей стороны глава МИД Египта указал на “опасность сохранения ситуации, сложившейся в настоящее время на палестинских землях, без возобновления мирного процесса на основе принципа создания двух независимых государств, в том числе палестинского”. Шукри также отметил “отрицательное влияние на будущее мирного процесса и для решения проблемы палестинских беженцев недавно принятого израильским парламентом закона о национальном характере Израиля”.

Как сообщал УНН, Израиль снес строения бедуинов в восточном Иерусалиме.

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