Спецкоординатор ООН: потрібно посилити підтримку агентства для допомоги палестинським біженцям

В ході зустрічі Младенов розповів про “результати міжнародних консультацій та зустрічей, спрямованих на активізацію світового співтовариства щодо підтримки, в тому числі фінансової, діяльності БАПОР, а також діях ООН щодо припинення вогню (на кордоні блокованого сектора Гази з Ізраїлем) і міжнародних проектах, спрямованих на відновлення палестинських земель”.

У середу БАПОР оголосило про припинення дії договорів майже з 300 співробітниками, що працюють на окупованих палестинських землях. Крім того, як повідомив представник агентства, до кінця року буде припинено роботу декількох служб агентства, зокрема тих, які надають психологічну допомогу і розподіляють спеціальні купони на продовольство для палестинців. БАПОР пішло на такі заходи в результаті заморожування фінансової допомоги організації ООН з боку США.

Зі свого боку глава МЗС Єгипту вказав на “небезпеку збереження ситуації, що склалася в даний час на палестинських землях, без відновлення мирного процесу на основі принципу створення двох незалежних держав, в тому числі палестинської”. Шукрі також зазначив “негативний вплив на майбутнє мирного процесу і для вирішення проблеми палестинських біженців недавно прийнятого ізраїльським парламентом закону про національний характер Ізраїлю”.

Як повідомляв УНН, Ізраїль зніс будови бедуїнів у східному Єрусалимі.