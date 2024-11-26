Специальный прокурор закрыл дела против Дональда Трампа
Киев • УНН
Спецпрокурор Джек закрыл обвинения против Трампа по вмешательству в выборы и обращению с секретными документами. Решение связано с постановлением Верховного суда о президентском иммунитете.
Специальный прокурор Джек, который вел дела против Трампа по вмешательству в выборы и неправильного обращения с секретными документами, заявил о закрытии обвинений в судебных материалах. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Согласно информации, соответствующие материалы были поданы в окружной суд США в Вашингтоне в понедельник.
Судья Тани Чуткан официально закрыла дело о выборах без возможности его возобновления.
Решение связано с постановлением Верховного суда, которое этим летом признало, что Трамп пользуется определенным иммунитетом от уголовного преследования за действия, связанные с его президентскими полномочиями. Смит отметил, что закрытие не отражает сути или силы обвинений, но Конституция требует такого результата.
Трамп, который недавно вернулся на пост президента, ранее назвал расследование политически мотивированными и заявлял о намерении уволить Смита. Его представитель Стивен Ченг назвал прекращение дел "победой верховенства права" и призвал к завершению "политизации системы правосудия".
Несмотря на закрытие ключевых дел, споры о действиях Трампа продолжают вызывать политические и общественные дискуссии.
Бывший главный прокурор Гааги возглавит расследование против Трампа18 нояб. 2022, 18:41 • 384861 просмотр