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Бывший главный прокурор Гааги возглавит расследование против Трампа

Бывший главный прокурор Гааги возглавит расследование против Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министерство юстиции США в пятницу назначило независимого прокурора для надзора за уголовными расследованиями по Дональду Трампу через три дня после того, как бывший президент объявил о новом баллотировании в Белый дом в 2024 году, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Этот шаг создает перспективу затяжного судебного иска, и Трамп, вероятно, заявит, что администрация Джо Байдена преследует его, чтобы помешать ему снова стать президентом.

На пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о назначении Джека Смита до недавнего времени главного прокурора в Гааге.

Гарланд сказал, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам, потому что и республиканец Трамп, и его преемник-демократ Байден заявили о своем намерении баллотироваться в 2024 году, хотя официально об этом заявил только Трамп.

"Основываясь на последних событиях, в том числе на заявлении бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах, и на заявленном намерении действующего президента также быть кандидатом, я пришел к выводу, что назначение специального советника отвечает общественным интересам ", – сказал Гарланд.

В отношении Трампа ведется расследование по тайнику с правительственными документами, выявленному во время рейда ФБР на его дом в южной Флориде, и его причастности к нападению на Капитолий США в 2021 году толпы, которая стремилась отменить результаты выборов 2020 года.

Специальный прокурор определит, должны ли бывшему президенту, который утверждает, что он является жертвой политического преследования, предъявить обвинения в связи с тем или иным расследованием.

Специальный советник будет отчитываться перед генеральным прокурором, который будет принимать окончательное решение о том, следует ли обвинять Трампа.

Даже если Трампу будет предъявлено обвинение, он все равно может баллотироваться на пост президента — ничто в законодательстве США не запрещает делать это лицу, обвиняемому или осужденному за преступление.

Напомним

Палата представителей в 2019 году объявила 76-летнему Трампу импичмент за поиск политической компрометации Байдена в Украине и снова после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года, но Сенат оправдал его.

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