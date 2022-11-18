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Колишній головний прокурор Гааги очолить розслідування проти Трампа

Колишній головний прокурор Гааги очолить розслідування проти Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністерство юстиції США в п'ятницю призначило незалежного прокурора для нагляду за кримінальними розслідуваннями щодо Дональда Трампа через три дні після того, як колишній президент оголосив про нове балотування до Білого дому 2024 року, передає УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Цей крок створює перспективу затяжного судового позову, і Трамп, ймовірно, заявить, що адміністрація Джо Байдена переслідує його, щоб перешкодити йому знову стати президентом.

На пресконференції у Вашингтоні генеральний прокурор Меррік Гарланд оголосив про призначення Джека Сміта донедавна головного прокурора у Гаазі.

Гарланд сказав, що призначення спеціального прокурора відповідає громадським інтересам, тому що і республіканець Трамп, і його наступник-демократ Байден заявили про свій намір балотуватися у 2024 році, хоча офіційно про це заявив лише Трамп.

"Грунтуючись на останніх подіях, у тому числі на заяві колишнього президента про те, що він є кандидатом у президенти на наступних виборах, і на заявленому намірі чинного президента також бути кандидатом, я дійшов висновку, що призначення спеціального радника відповідає суспільним інтересам", - сказав Гарланд.

Щодо Трампа ведеться розслідування щодо схованки з урядовими документами, виявленої під час рейду ФБР на його будинок у південній Флориді, та його причетності до нападу на Капітолій США у 2021 році натовпу, який прагнув скасувати результати виборів 2020 року.

Спеціальний прокурор визначить, чи мають колишньому президентові, який стверджує, що він є жертвою політичного переслідування, висунути звинувачення у зв'язку з тим чи іншим розслідуванням.

Спеціальний радник звітуватиме перед генеральним прокурором, який прийматиме остаточне рішення про те, чи слід звинувачувати Трампа.

Навіть якщо Трампу буде пред'явлено звинувачення, він все одно може балотуватися на пост президента — ніщо у законодавстві США не забороняє робити це особі, звинуваченій чи засудженій за злочин.

Нагадаємо

Палата представників у 2019 році оголосила 76-річному Трампу імпічмент за пошук політичної компрометації Байдена в Україні та знову після нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року, але Сенат виправдав його.

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