Сначала зарезал знакомого, а затем забаррикадировался с дочерью в подвале: злоумышленника задержали во время спецоперации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Житель Мариуполя ножом смертельно ранил своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери, а затем забаррикадировался с ней в подъезде дома. Злоумышленника задержали во время спецоперации. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.

Детали

Известно, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с семью ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах своего ребенка.

Подозреваемый скрылся, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей.

Силы Мариупольского райуправления полиции были подняты на розыск беглеца. В течение двух часов он был разыскан. Патрульные полицейские заметили мужчину на одном из адресов в центре города, где он мог быть.

Полиция окружила дом, однако приблизиться к правонарушителю было невозможно. Он сел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя "стволами" огнестрельного оружия.

Было введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром", которой руководил и.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько. Он лично вел переговоры с нападавшим, успокаивая его и уговаривая отпустить ребенка, чтобы он не пострадал. Однако злоумышленник, который был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, отвергал это предложение и угрожал всех убить.

В это время полицейские установили, что у мужчины есть знакомый, который имеет на него влияние и обратились к мариупольца с просьбой о помощи. 42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганную девочки. С ней будут работать психологи.

За несколько секунд фигурант был задержан спецназовцами и патрульными полицейскими. У него изъят нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие. Кроме этого, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке избавиться от доказательств убийства.

Вся операция по переговорами заняла 25 минут. Ранее судимый 48-летний мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры. Мариупольца, который помог в раскрытии тяжкого преступления, будет представлено к награде", - говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области 45-летний мужчина убил мужчину и бывшую сожительницу, нанеся им многочисленные ножевые ранения.

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