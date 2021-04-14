На Одещині чоловік за чаркою зарізав двох людей: винуватцю загрожує довічне ув'язнення

Деталі

13 квітня у Подільскому районі Одеської області виявили тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За висновком експерта, смерть потерпілих настала в результаті гострої крововтрати.

Встановлено, що до злочину причетний 45-річний колишній співмешканець загиблої. Його затримали в порядку статті 208 КПК України та оголосили підозру за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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“Оперативники встановили, що того вечора зловмисник вживав алкогольні напої разом із загиблими і між ними виникла сварка. Підозрюваний пішов з будинку, а через деякий час повернувся, щоб розквитатися з товаришами по чарці за словесні образі. Злочинний намір він втілив у життя за допомогою ножа — жінка отримала від нього п’ять ножових поранень, а чоловік близько тридцяти. Зараз у рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури: призначені експертизи, правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — прокоментував подію начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

За умисне вбивство двох осіб фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо

Деснянський районний суд Києва засудив 37-річного уродженця Волинської області до 13 років позбавлення волі за вбивство малолітньої дитини.