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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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В Одесской области мужчина за рюмкой зарезал двух человек: виновнику грозит пожизненное заключение

В Одесской области мужчина за рюмкой зарезал двух человек: виновнику грозит пожизненное заключение

Киев  •  УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Одесской области 45-летний мужчина убил мужчину и бывшую сожительницу, нанеся им многочисленные ножевые поранее. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

13 апреля в Подольском районе Одесской области обнаружили тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.

Установлено, что к преступлению причастен 45-летний бывший сожитель погибшей. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили подозрение по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Цитата

“Оперативники установили, что в тот вечер злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел из дома, а через некоторое время вернулся, чтобы расквитаться с собутыльниками словесных образе. Преступный умысел он воплотил в жизнь с помощью ножа — женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати. Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители заботятся об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ”, - прокомментировал событие начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

За умышленное убийство двух лиц фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним

Деснянский районный суд Киева приговорил 37-летнего уроженца Волынской области к 13 годам лишения свободы за убийство малолетнего ребенка.

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