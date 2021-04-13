Забив до смерті після застілля: чоловік отримав 13 років ув'язнення за вбивство малої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Деснянскький районний суд Києва засудив 37-річного уродженця Волинської області до 13 років позбавлення волі за вбивство малолітньої дитини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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“Вироком Деснянського районного суду міста Києві 37-річного уродженця Волинської області засуджено до 13 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Злочин стався в Києві 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.
Зазначається, що зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де перебували діти господарки — хлопчики 6-ти та 9-ти років.
За даними прокуратури, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого та почав завдавати йому численних ударів по різних частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. У результаті побиття дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, численні переломи та забій внутрішніх органів. Від ушкоджень дитина померла у лікарні.
9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської РДА.
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